Erdogan in der BBC

Der türkische Staatspräsident Erdogan beschuldigt die EU, mit den Beitrittsgesprächen die Zeit seines Landes zu verschwenden.

Erdogan sagte der BBC, wenn die EU irgendwann rundheraus sage, dass sie die Türkei als Mitglied nicht akzeptiere, werde das ein Trost sein. Denn dann werde seine Regierung Plan B oder C aktivieren, erklärte Erdogan, ohne diese Pläne näher zu erläutern.



Das Interview der BBC fand kurz vor dem Jahrestag des gescheiterten Putschversuchs in der Türkei statt. Mehr als hundert Journalisten sollen seither festgenommen worden sein. Diese Zahl wies Erdogan zurück. Zurzeit säßen nur zwei - wie er sagte - "echte" Journalisten in Haft. Die anderen besäßen keine Presseausweise.