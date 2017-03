Das Auswärtige Amt hat die Spionagevorwürfe des türkischen Präsidenten Erdogan gegen den inhaftierten Journalisten Yücel zurückgewiesen.

Diese seien abwegig, erklärte das Ministerium am Abend in Berlin. Der türkische Präsident hatte Yücel, den deutsch-türkischen Korrespondenten der Tageszeitung "Die Welt", als Agenten der Bundesrepublik und als Aktivisten der verbotenen kurdischen PKK bezeichnet. Die deutschen Behörden beschuldigte er der Unterstützung des Terrorismus in der Türkei. Erdogan kritisierte zudem die Absage mehrerer Redeauftritte türkischer Minister in Deutschland. Gaggenau in Baden-Württemberg sowie Köln und Frechen in Nordrhein-Westfalen hatten Veranstaltungen mit Justizminister Bozdag sowie Wirtschaftsminister Zeybekci aus verschiedenen Gründen abgelehnt. Bundesaußenminister Gabriel telefonierte deshalb mit seinem türkischen Kollegen Cavusoglu. Nach Angaben aus Ankara wollen sich die beiden am 8. März in Berlin treffen, um über die Meinungsverschiedenheiten zwischen Berlin und Ankara zu sprechen.