Das Auswärtige Amt hat die Spionagevorwürfe des türkischen Präsidenten Erdogan gegen den inhaftierten Journalisten Yücel zurückgewiesen.

Diese seien abwegig, erklärte das Ministerium gestern Abend in Berlin. - Der türkische Präsident hatte Yücel, den deutsch-türkischen Korrespondenten der Tageszeitung "Die Welt", als Agenten der Bundesrepublik und als Aktivisten der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans, PKK, bezeichnet.



Erdogan kritisierte zudem die Absage mehrerer Redeauftritte türkischer Minister in Deutschland. In Gaggenau, Köln und Frechen hatten lokale Behörden Veranstaltungen mit Justizminister Bozdag sowie Wirtschaftsminister Zeybekci abgelehnt. Bundesaußenminister Gabriel und sein türkischer Kollegen Cavusoglu wollen am 8. März in Berlin über die Themen beraten.



Der Deutsche Städtetag rief die Bundesregierung auf, den Streit um Wahlkampfauftritte türkischer Politiker nicht auf die Kommunen abzuwälzen. Das Problem dürfe nicht in den Rathäusern abgeladen werden, vielmehr seien Außenpolitik und Diplomatie gefragt, sagte Verbandspräsidentin Lohse der "Rheinischen Post".