Erdogan Nato-Partner lassen Türkei in Nordsyrien im Stich

Sieht sich von der Nato im Stich gelassen: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan. (AFP/ADEM ALTAN)

Im Kampf gegen die Terrormiliz IS in Nordsyrien erhält die Türkei nach den Worten von Staatschef Erdogan keine Unterstützung durch die Nato.

Erdogan verwies auf die türkische Offensive zur Eroberung der Stadt Al-Bab und kritisierte, weder Nato-Staaten noch andere alliierte Kräfte in der Region hätten seinen Soldaten geholfen. Den USA warf er vor, nicht die Türkei zu unterstützen, sondern Organisationen, die "Unschuldige ermordeten". - Erdogan hat sich in den vergangenen Monaten wieder an den russischen Präsidenten Putin angenähert.