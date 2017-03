Der türkische Präsident Erdogan erwägt eine Volksbefragung darüber, ob sein Land die Beitrittgespräche mit der Europäischen Union fortsetzen soll.

Zunächst werde am 16. April das Referendum über mehr Machtbefugnisse für den Präsidenten stattfinden, sagte Erdogan auf einer Veranstaltung in Antalya. Anschließend könne es eine zweite Volksbefragung zur EU-Frage geben. In beiden Fällen werde man sich daran halten, was das Volk entscheide, betonte Erdogan. - Die Europäische Union und die Türkei haben 2005 mit Beitrittsgesprächen begonnen. Aufgrund vieler Unstimmigkeiten, etwa in der Zypern-Frage oder bei Menschenrechten, kamen die Verhandlungen aber nur schleppend voran.