Der Nazi-Vergleich des türkischen Präsidenten Erdogan stößt in Deutschland auf deutliche Kritik.

CSU-Generalsekretär Scheuer sprach in der "Passauer Neuen Presse" von einer ungeheuerlichen Entgleisung eines Despoten. Erdogan, der Journalisten wegsperre und die Todesstrafe einführen wolle, sitze im Glashaus und werfe dennoch mit dicken Steinbrocken. Unions-Fraktionschef Kauder nannte es im ARD-Fernsehen einen unglaublichen und nicht akzeptablen Vorgang, dass der Präsident eines Nato-Mitglieds sich so über ein anderes Mitglied äußert. Erdogan hatte mit Blick auf mehrere abgesagte Auftritte türkischer Minister in deutschen Kommunen erklärt, solche Methoden machten keinen Unterschied zu denen der Nazi-Zeit.



Derweil besuchte der türkische Wirtschaftsminister Zeybekçi eine Veranstaltung in Leverkusen. Am Abend folgt ein Termin in Köln.