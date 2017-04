Bundespräsident Steinmeier hat angesichts der Schlammlawine im Süden Kolumbiens den Menschen dort Mut zugesprochen.

Mit Erschrecken habe er die Nachrichten und Bilder aus der am schwersten getroffenen Stadt Mocoa gesehen, erklärte Steinmeier am Abend in Berlin. Mit ihm seien heute viele Deutsche in Gedanken bei den Angehörigen der Opfer und bei den Frauen und Männern, die sich noch in Gefahr befänden und auf Rettung hofften, fügte der Bundespräsident hinzu. Er wünsche den Helfern viel Kraft und Glück bei ihrer schwierigen Aufgabe in dieser extremen Situation.



Sintflutartige Regenfälle hatten eine katastrophale Schlammlawine ausgelöst. Nach neuen Angaben des Roten Kreuzes kamen mehr als 200 Menschen ums Leben. Ebenso viele seien verletzt worden. Etwa 220 Personen würden noch vermisst. In der Region Mocoa gilt der Notstand.