In Kolumbien suchen Rettungskräfte weiter nach Opfern der Flutkatastrophe.

Nach Behördenangaben werden in der Stadt Mocoa im Süden des Landes noch viele Menschen vermisst. Bisher wurden mehr als 200 Personen tot geborgen; weitere rund 200 wurden verletzt. Viele von ihnen müssen ausgeflogen werden, weil sie in Mocoa nicht mehr angemessen versorgt werden können. Es werden Lieferungen mit Hilfsgütern erwartet; allerdings ist derzeit noch eine wichtige Straße unpassierbar.



Auslöser der Katastrophe war heftiger Regen, der mehrere Flüsse über die Ufer treten ließ und Schlammlawinen auslöste. Kolumbiens Präsident Santos rief für das betroffene Gebiet den Notstand aus. Bundeskanzlerin Merkel äußerte sich in einem Schreiben an Santos bestürzt über das Ausmaß der Überschwemmungen. Außenminister Gabriel sagte dem südamerikanischen Land Hilfe zu.