Weshalb auch immer junge Menschen während oder nach der Schulzeit Auslandserfahrungen suchen, sie werden mit vielfältigen Eindrücken zurückkehren, die sie womöglich lebenslang prägen.

Wir fragen in der Lebenszeit bei jungen Menschen nach, die Welt bereist und in einer anderen Kulturen monatelang gelebt, dort zur Schule gegangen oder gearbeitet haben: Oder haben sie auch ihren sozialpolitischen Blick für die Vielfältigkeit von Lebensentwürfen und Kulturen geschärft? Verändert sich die politische und humanitäre Sensibilität für soziale oder wirtschaftliche Themen, wenn man schon in jungen Jahren die Welt und die Lebenswirklichkeit in anderen Kulturen hautnah kennengelernt hat?

Auslandserfahrungen gehören heute schon fast zum modernen, kosmopolitischen Lebensentwurf dazu. Welche gesellschaftspolitischen Veränderungen könnte das zur Folge haben: mehr Weltoffenheit und größere Toleranz gegenüber Fremden, die zu Freunden oder Kollegen werden? Größeres Verantwortungsbewusstsein und mehr interkulturelle Kompetenz? Und die Fähigkeit, mit den Anforderungen einer globalisierten Welt besser Schritt zu halten? Oder bleibt am Ende die Erkenntnis, dass es Zuhause doch am besten ist?

Gesprächsgäste:

Ulrike Becker, 34 Jahre, Erziehungswissenschaftlerin an der Uni Bielefeld

Henrike von Stryk, 26 Jahre, reiste ein Jahr auf eigene Faust von Marokko bis Südafrika

Fabio Schwamborn, 20 Jahre, war ein Jahr zu Work and Travel in Australien

Felix Kröner, 18 Jahre, war zwei Jahre in Costa Rica auf dem dortigen United World College

Sara Kirch, 19 Jahre, arbeitet zurzeit als Freiwillige in einem Kindergarten in Israel

, 19 Jahre, arbeitet zurzeit als Freiwillige in einem Kindergarten in Israel Anna Schibelle, 19 Jahre, radelt zurzeit alleine mit dem Rad durch Europa

UWC ist eine einzigartige, internationale Bildungsbewegung, die jungen Menschen im Alter von 16 bis 19 Jahren eine lebensverändernde Ausbildung bietet und sie anregt, sich für Frieden und eine nachhaltige Zukunft einzusetzen.

