Nach den erfolgreichen Sondierungen haben die Vorsitzenden von CDU, CSU und SPD ihren Parteigremien die Aufnahme von offiziellen Koalitionsgesprächen empfohlen. SPD-Chef Schulz sagte, in den Sondierungsgesprächen seien hervorragende Ergebnisse erzielt worden.

Seine Partei habe viele Vorhaben verwirklichen können, um den gesellschftlichen Zusammenhalt zu fördern. Bei der SPD ist die Zustimmung eines Parteitags nötig, der am Sonntag in einer Woche stattfindet. Die CDU-Vorsitzende und Bundeskanzlerin Merkel erklärte, jeder sei bei den Verhandlungen auch mal über seinen Schatten gesprungen. Nun sei das Ziel die Bildung einer stabilen Regierung. CSU-Chef Seehofer sagte, das Ergebnis könne sich in allen Politikfeldern sehen lassen. Er äußerte die Hoffnung auf eine Regierungsbildung noch vor Ostern.



Die letzte Gesprächsrunde hatte gestern Vormittag begonnen; sie ging erst heute nach mehr als 24 Stunden zu Ende. Union und Sozialdemokraten verständigten sich laut einem Abschlusspapier unter anderem auf eine Rückkehr zur paritätischen Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung. In der Migrationspolitik wurde vereinbart, dass nicht mehr als 180.000 bis 220.000 Flüchtlinge pro Jahr nach Deutschland kommen dürfen. Nicht durchsetzen konnte die SPD ihre Forderung nach einer Erhöhung des Spitzensteuersatzes.

Diese Nachricht wurde am 12.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.