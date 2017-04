Die Union ist wieder obenauf. Erst holt die Christdemokratin Annegret Kramp-Karrenbauer bei der Landtagswahl im Saarland überraschend 40,7 Prozent der Stimmen und verhindert damit ein rot-rotes Bündnis. Aufatmen in der Bundes-CDU von Kanzlerin Angela Merkel.

Dann zitiert die Union quasi den neuen SPD-Vorsitzenden und Merkel-Herausforderer Martin Schulz in den Koalitionsausschuss, damit auch er Verantwortung für das gemeinsame Regierungshandeln trägt - und sich nicht davon distanzieren kann. Schulz hatte zunächst abgesagt, weil er ach so dringend zum Frühlingsfest der eigenen Bundestagsfraktion musste. Dann fand er aber doch den Weg ins Kanzleramt.

Und schließlich können CDU und CSU in dieser Koalitionsrunde noch mit Herzensthemen wie Strafverschärfungen bei Wohnungseinbrüchen punkten. Die Schockstarre der Union ob der rasant steigenden Umfragewerte der SPD seit dem Antritt von Schulz scheint überwunden. Der Wahlkampf kann kommen.

Seehofer (CSU): Bekenntnis zur Kanzlerin

Ein Versöhnungsakt von SPD und Linken erstmals in einem westdeutschen Bundesland - und das auch noch mit Oskar Lafontaine - wäre ein weiterer Schub für die von Schulz so berauschten Sozialdemokraten gewesen. Nun aber setzt die CDU im kleinen Saarland ihre Große Koalition fort und bremst ein wenig die Euphorie der in Umfragen gestärkten Schulz-SPD, die sich bei der Landtagswahl deutlich mehr versprochen hatte.

Nun jubelt sogar Merkels wohl größter interner Widersacher in der Union, CSU-Chef Horst Seehofer. Er nennt es nach der Saarland-Wahl die "richtige Strategie, sich klar zur Kanzlerin zu bekennen".

War da was? Es ist noch nicht lange her, dass Seehofer der Kanzlerin mit Verfassungsklage wegen ihrer Flüchtlingspolitik drohte. Er kündigte einen Bruch der jahrzehntealten Fraktionsgemeinschaft von CDU und CSU im Bundestag an, sollte im Falle eines Wahlsiegs der Union im September keine Obergrenze für Flüchtlinge in den Koalitionsvertrag kommen. CDU und CSU waren monatelang tief zerstritten und Seehofer und Merkel ziemlich beste Parteifeinde.

Gewinnen aber ist immer die richtige Strategie und deshalb profitiert Angela Merkel jetzt von dem Erfolg Kramp-Karrenbauers. Zwei Frauen, die sich in Ruhe, Besonnenheit und analytischem Denken ähneln. Und sich mögen. Nebenbei: AKK, wie Annegret Kramp-Karrenbauer in der Union auch genannt wird, gilt jetzt als eine der aussichtsreichen Kandidaten für die Nachfolge von Merkel - wann auch immer diese kommen wird.

SPD muss sich im Wahlkampf erneut profilieren

Die SPD wird im Wahlkampf traditionell die Karte der sozialen Gerechtigkeit ziehen und hat der Union nach dem Koalitionsausschuss hier nun schon einmal dementsprechend "ideologische Grenzen" vorgeworfen. So verhindere die Union eine Solidarrente für langjährige Geringverdiener und mache einen Kompromiss beim Recht auf die Rückkehr aus der Teil- in die Vollzeitbeschäftigung unmöglich.

Bei dieser Frage könnte sich die Union zwar womöglich bis zur Wahl noch bewegen, um sich kooperativ und modern zu zeigen. Aber bei der SPD-Forderung nach einer völligen Gleichstellung von Homosexuellen bei Ehe und Adoptionsrecht werden CDU und CSU nicht mitgehen. Noch nicht. Sonst wäre auch dieses Thema von Konservativen jetzt schon passé.

Alles in allem hat der Wahlkampf also längst begonnen, auch wenn Merkel immer sagt, man könne nicht sechs Monate lang Wahlkampf machen. Für die SPD geht es nun darum, jede Möglichkeit für einen Machtwechsel auszuschöpfen, um sich aus dem gefühlten Gefängnis des kleineren Koalitionspartners oder gar der Opposition zu befreien.

Und Merkel will natürlich nicht mit einer Niederlage abtreten müssen, nachdem sie sich sehr zögerlich zu einer vierten Kanzlerkandidatur bereit erklärt hat - es schwang der Eindruck mit, dass sie ihre Amtszeit nicht unbedingt mit voller Leidenschaft verlängern will. Jetzt aber schaltet auch sie zunehmend in den Wahlkampfmodus und nutzt dafür ihre Regierungsmacht und internationales Handeln.

Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen im Mai

Vor der Bundestagswahl liegt auch noch die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen im Mai. Sie war schon so manches Mal Vorbote für einen Richtungswechsel im Bund. In NRW hat die SPD von Hannelore Kraft gute Chancen, die Landtagswahl zu gewinnen. Dann wird es auch für Merkels Union bis zur Bundestagswahl noch eine harte Wegstrecke.