Die frühere CDU-Bundestagsabgeordnete Steinbach hat angekündigt, den ihr verliehenen Bayerischen Verdienstorden zurückzugeben.

Als Grund nannte sie eine Diffamierung der AfD im Landtagswahlkampf. Im politischen Meinungskampf gebe es Untergrenzen des Erträglichen, schreibt Steinbach in einem Brief an Ministerpräsident Söder, den sie auf Twitter veröffentlichte. Wer bezogen auf die AfD verkünde, "brauner Schmutz habe in Bayern nichts verloren", der stigmatisiere im Stile von Nazi-Jargon die Überzeugung vieler Wähler.



In einem Strategiepapier hatte die CSU die AfD zudem als Feind für Bayern bezeichnet. Steinbach betonte, als langjähriges CDU-Mitglied hätte sie sich oftmals gewünscht, dass die CSU bundesweit zu wählen sei. Heute sei sie parteilos.



Steinbach leitet seit März die AfD-nahe Desiderius-Erasmus-Stiftung.

Diese Nachricht wurde am 15.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.