Sebastian Urbanski ist etwas Bemerkenswertes und Wichtiges gelungen. Im Bundestag las er anlässlich der Gedenkstunde für die Opfer des Nationalsozialismus den Brief eines Mannes vor, der an seine Angehörigen schrieb, kurz bevor er von den Nazis ermordet wurde – im Rahmen des sogenannten Euthanasieprogramms.

Sebastian Urbanski also, der den Brief vortrug, hat Down-Syndrom. Mit seinem Auftritt – ohne Pathos, würdevoll, konzentriert und sehr freundlich – hat er die Zuhörer nicht nur an Vergangenes erinnert und sie so berührt. Er hat auch klar gemacht, was uns Grausamkeiten und Unmenschlichkeit, die mehr als 70 Jahre zurück liegen, heute noch angehen.

Das jährliche Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus ist eben nicht nur ein rein auf die Vergangenheit gerichtetes Ritual, sondern es ist im Idealfall ein Denkanstoß für Gegenwart und Zukunft, ein Nachdenken über Gemeinschaft, über Werte, über Menschlichkeit und Menschenwürde. Deshalb ist es gut, dass unsere Gesellschaft Rituale des Gedenkens pflegt. Dass es Momente des Innehaltens gibt.

Erinnern wird nicht verordnet

Nun lässt sich einwenden, dass öffentliches und auch staatliches Erinnern und Gedenken nicht per se etwas Positives ist. Man kann damit auch jede Menge Unfug anstellen: Heldengedenken, Feindbild-Schärfung, Ausgrenzung, Aufstachelung. Zu all dem taugt offizielles Gedenken. Mit der entsprechenden Geschichtspolitik, auch der einschlägigen Denkmalkultur, ließ sich Frankreich im 19. Jahrhundert leicht zum deutschen Erbfeind stempeln und diktatorische Regime versuchen bis heute Macht- und Territorialansprüche geschichtspolitisch zu legitimieren und zu festigen. Deutschland, unsere Gesellschaft, gehört nicht in diese Kategorie. Und deshalb brauchen wir auch keine wie auch immer geartete erinnerungspolitische Wende. Erinnerung und Gedenken sind in Deutschland ein Angebot zur Teilnahme und kein Zwang, Erinnern wird nicht verordnet. Wer nicht will, geht nicht hin, hört nicht zu. Wer die Erinnerung aber in den Dreck zieht, Gedenken für die eigenen Zwecke missbrauchen will – zum Beispiel um sich selbst ins Rampenlicht zu stellen –, der braucht sich nicht zu beklagen, wenn er bei den entsprechenden Gedenk-Veranstaltungen unerwünscht ist.

An Tagen wie dem 27. Januar ist es richtig, den Skandalisierern und Kritikern unserer Erinnerungskultur nicht zu viel Aufmerksamkeit zu schenken. Der 27. Januar ist ein Tag der Opfer. Um sie geht es, um ihr Andenken, um ihr Zeugnis und ihr Vermächtnis und ihren Auftrag für uns. Sie wiederum sind Anlass tatsächlich immer wieder über unsere Art des Gedenkens und Erinnerns nachzudenken, sie auch zu hinterfragen. Denn auch, wenn es um fundamentale Fragen unseres menschlichen Daseins geht, also: Wer sind wir, wo kommen wir her, welche Werte teilen wir, wie gestalten wir Gemeinschaft? - so ist Erinnerungskultur eben auch etwas Prozesshaftes, eigentlich Amorphes. Zum Beispiel hat es Jahrzehnte gedauert, bis bestimmte Opfergruppen der Nationalsozialisten überhaupt einen Platz im kollektiven Gedächtnis bekamen.

Maßgeblicher Wandel in unserer Erinnerungskultur

Gerade vollzieht sich zudem noch in anderer Hinsicht ein maßgeblicher Wandel unserer Erinnerungskultur. Die Zeitzeugen des Nationalsozialismus und des Holocaust sterben. Sie waren bislang ein wichtiger Pfeiler bei der Vermittlung des Geschehenen, der verübten Grausamkeiten an die nachfolgenden Generationen.

Dass die Zeitzeugen gehen kann man zwar bedauern, zugleich aber gibt es keinen Grund zur Sorge. Ihr Zeugnis ist millionenfach dokumentiert und Gedenkstätten haben sich längst darauf eingestellt und an alternativen Vermittlungsformen gearbeitet. Dass auch in Abwesenheit der Zeitzeugen eindringliches Erinnern möglich ist, hat die diesjährige Gedenkstunde im Bundestag bewiesen. Von "inhaltsleerem, schablonenhaftem oder gar verlogenem Erinnerungskult", wie er von Rechtsaußen postuliert wird, kann nicht die Rede sein. Wenn die Politik außerdem, jenseits von Jahrestagen und jenseits des Zeremoniells, die wertvolle Arbeit in den Gedenkstätten finanziell gut absichert, dann macht sie vielleicht noch nicht alles goldrichtig, aber doch vieles schon ziemlich gut.