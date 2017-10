Die rivalisierenden Palästinenserorganisationen Hamas und Fatah haben sich nach Angaben von Hamas-Chef Hanija auf eine Versöhnung geeinigt.

Nähere Angaben machte Hanija zunächst nicht. Ein Hamas-Vertreter sagte, Details würden im Laufe des Tages veröffentlicht werden. Hamas und Fatah haben seit Dienstag in Ägypten über ein Ende ihrer Feindschaft verhandelt. Die vom Westen unterstützte Fatah hat 2007 im Gaza-Streifen die Kontrolle an die islamistische Hamas verloren, die im Westen und in Israel als Terrororganisation angesehen wird. Im vergangenen Monat hatte die Hamas bereits die Verwaltung des Gaza-Streifens an die Regierung von Palästinenserpräsident Abbas übergeben.