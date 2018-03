Bundesaußenminister Gabriel wird das Amt in der neuen Regierung nicht mehr inne haben.

In einer über Twitter verbreiteten Erklärung Gabriels heißt es, SPD-Fraktionschefin Nahles und der kommissarische Parteivorsitzende Scholz hätten ihn darüber unterrichtet, dass er der neuen Regierung nicht angehören werde. Gabriel fügte hinzu, das Amt des Außenministers sei für ihn eine große Ehre gewesen, für die er tiefe Dankbarkeit empfinde. Er sei nach wie vor direkt gewählter Abgeordneter des Deutschen Bundestages. Die Zeit, in der er politische Führungsaufgaben für die SPD wahrgenommen habe, ende nun aber.



Gabriel hatte das Amt des Außenministers im Januar 2017 übernommen. Anfang Februar dieses Jahres war er nach umstrittenen Äußerungen über den damaligen SPD-Vorsitzenden Schulz parteiintern in die Kritik geraten.



Auch Bundesumweltministerin Hendricks wird der neuen Regierung nicht angehören. Dies sagte sie der "Rheinischen Post" aus Düsseldorf.

