Es war eine angemessene Feier heute auf dem Kapitol von Rom. Sicherlich mit etwas Symbolik überfrachtet – der gleiche Raum, der gleiche Stift wie vor 60 Jahren, der jetzt für die Unterzeichnung der Erklärung von Rom herhalten musste. Doch nach kurzen Reden und der Unterschrift der 27 war nach zwei Stunden alles schon wieder vorbei. Keine pompöse und selbstgefällige Inszenierung also, sondern den schwierigen Krisenzeiten durchaus angemessen.

Der Blick auf das Erreichte: Wohlstand und Frieden

Natürlich darf an einem solchen Tag der Blick auf das Erreichte nicht fehlen. Völlig zu Recht haben heute alle Redner auf die EU als Wohlstands- und Friedensprojekt hingewiesen. Das mag in manchen Ohren überholt und rückwärtsgewandt klingen. Aber es ist in Zeiten der politischen Unsicherheit und des Aufstiegs der Populisten - nicht nur in Europa - keine lästige Pflichtübung mehr, auf diese herausragenden Erfolge zu verweisen.



EU-Ratspräsident Donald Tusk hat dies heute in seiner Rede auf den Punkt gebracht. Europa hat in der Vergangenheit viel erreicht, aber diese Errungenschaften können auch sehr schnell wieder zerstört werden. Sie sind eben keine Selbstverständlichkeit mehr – woraus sich auch ein Auftrag an die Politik ableitet. Und der Bogen zur Gegenwart und Zukunft geschlagen ist.

Ermahnung, den Bürgern besser zuzuhören

Was sich dann auch in der Erklärung von Rom widerspiegelt, in die ein bemerkenswerter Realismus eingekehrt ist.

Die aktuellen Herausforderungen werden klar benannt: Migration, lokale Kriege, Protektionismus, soziale Ungleichheit oder auch wachsender Populismus. Verbunden mit der Ermahnung, dass die EU ihren Bürgern besser zuhören muss. Letztlich also – trotz des heutigen Jubiläums – das offene Eingeständnis, dass hier in der jüngsten Vergangenheit vieles schief gelaufen ist und Fehler gemacht worden sind.

Rom hat konkrete Ziele definiert: Innere und äußere Sicherheit, die Vollendung der Wirtschafts- und Währungsunion, ein sozialeres Europa und mehr Stärke nach außen, was auch militärisch zu verstehen ist. Es sind also die großen, die wichtigen Themen – die eindeutig in die Zuständigkeit der EU fallen, weil die Nationalstaaten mit diesen Aufgaben längst überfordert sind.

Der Einigungsprozess kann wiederbelebt werden

Natürlich, eine einfache Erklärung ändert nicht Europa. Gerade die Debatte, wohin die EU eigentlich will, ist wahrlich nicht neu. Aber sie ist noch längst nicht entschieden. Rom hat aber zumindest schon einmal die Wegmarken markiert, in welche Richtung die Reise gehen muss. Nach den Wahlen in Frankreich und Deutschland wird die EU bald liefern müssen. Das wurde heute auch zugesichert.



Insofern markieren die Feierlichkeiten sicherlich keinen Neustart der EU. Aber es gibt zumindest die begründete Hoffnung – trotz Brexit und immer vorausgesetzt, dass Le Pen in Frankreich die Präsidentschaftswahlen verliert - dass der europäische Einigungsprozess wiederbelebt werden kann. Was gleichzeitig aber auch bedeutet: Ein "Weiter so wie bisher" kann die EU zerstören.

