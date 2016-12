Gerade in der Weihnachtszeit erwachen in vielen Familien Erinnerungen, lauschen wir altbekannten und manchmal auch lange Zeit verschwiegenen Geschichten. Sie gehen ein in das Familiengedächtnis und werden so vor dem Vergessen gerettet. Einige Menschen verfassen ihre eigene Biografie, andere lassen sie von Außenstehenden aufschreiben. Sterbenskranke geben ihre Erfahrungen, ihre Hoffnungen und Wünsche als Vermächtnis an die Kinder weiter, Zeitzeugen machen in Schulen oder an Gedenkstätten Geschichte lebendig.

In vielen Städten treffen sich Menschen in Erzählsalons, hören einander zu und tauschen sich aus. Welche Erinnerungen werden heute noch weitergeben, welche bewusst verändert oder gar nicht erst erwähnt? Welche Funktion hat das Geschichtenerzählen als Brücke zwischen Großeltern, Eltern und Kindern?

