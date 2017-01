Die Versuchung ist groß, jetzt lauthals zu rufen "Ich hab’s doch schon immer gewusst, der lügt doch, dass sich die Balken biegen!" – aber davon sei dringend abgeraten. Klar, dass die Staatsanwaltschaft Braunschweig nun auch einen Anfangsverdacht des Betruges und der strafbaren Werbung nach dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb hat, setzt Prof. Dr. Martin Winterkorn weiter unter Druck – unbestritten. Aber – es gilt weiterhin die Unschuldsvermutung, es sind schließlich erst Ermittlungen, es wurde noch keine Anklage erhoben, es gibt noch kein rechtskräftiges Urteil. Alles richtig! Trotzdem drängt sich mit einer gewissen Vehemenz die Frage auf: Wie glaubwürdig ist Martin Winterkorn noch? Wie sieht es denn nun wirklich aus mit der von ihm immer wieder – auch zuletzt vor dem Bundestags-Untersuchungsausschuss – versprochenen schonungslosen Aufklärung. Also, der Vorsitzende des Untersuchungsausschusses, Herbert Behrens von den Linken, hat Martin Winterkorn vorsorglich schon mal angeboten, sich erneut den Fragen der Abgeordneten zu stellen. Man darf gespannt sein, ob daraus was wird – und ob es dann tatsächlich schonungslose Aufklärung gibt. Wetten würde ich darauf allerdings nicht.

Der Versuch, eine neue Unternehmenskultur zu etablieren, scheiterte

Das "System VW" ist offenbar prinzipiell nicht mit Begriffen wie "Aufklärung" oder gar "Aufarbeitung" kompatibel. Diese Vermutung legen zumindest auch die jüngsten Entwicklungen im Konzern nahe. Man werde den Abschlussbericht der US-Kanzlei Jones Day zum Diesel-Skandal nicht veröffentlichen, teilte zum Beispiel ein VW-Sprecher erst vor wenigen Tagen mit. Im Herbst 2015 hatte VW selbst die Juristen beauftragt, die Hintergründe der Abgasmanipulationen zu ergründen und mehrfach angekündigt, die Ergebnisse zu veröffentlichen. Das hat bisher nicht geklappt – und ist jetzt endgültig vom Tisch. Und gestern erst trennte sich der Konzern auch noch von Christine Hohmann-Dennhardt, im Vorstand für Integrität und Recht zuständig. Seit gut einem Jahr hat die ehemalige Verfassungsrichterin – quasi als eine Art oberste Sittenwächterin – versucht, eine ganz neue Unternehmenskultur im Volkswagen-Reich etablieren. Möglicherweise ist sie dabei mit der Alt-Herren-Riege im Vorstand und den traditionellen Strukturen im Konzern etwas zu heftig aneinandergeraten.

All dies ergibt kein allzu positives Bild

Ich kann mir nicht helfen – aber all dies zusammen, die neuen Ermittlungen gegen Martin Winterkorn, sein Verhalten vor einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss, die Kronzeugen, die in den USA FBI und Co. immer mehr Munition für immer detailliertere Vorwürfe gegen VW liefern – all dies zusammen ergibt kein allzu positives Bild. Unbelehrbar, uneinsichtig, unsympathisch - so präsentiert sich das Führungspersonal des Konzerns derzeit. Dr. Martin Winterkorn könnte einiges dazu beitragen, dieses Bild korrigieren – er müsste sich einfach mal gerade machen und seinen Worten über schonungslose Aufklärung auch Taten folgen lassen. Bisher ist nicht viel mehr von ihm zu hören, als dass er die neuen Ermittlungen gegen ihn zur Kenntnis nehme – er werde sich gegenüber den Ermittlungsbehörden äußern, wenn er die ihn angeblich belastenden Umstände näher kenne, teilte sein Anwalt mit. Alles wie gehabt.

Dietrich Mohaupt (Deutschlandradio / Bettina Straub)Dietrich Mohaupt, geboren 1961 in Dannenberg an der Elbe und aufgewachsen in Salzgitter. Nach dem Abitur Studium der Politikwissenschaft in Bamberg. Es folgten ein Hörfunk-Volontariat in Bielefeld und – nach einer Zwischenstation beim privaten Hörfunk in der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt Kiel – der Wechsel als freier Journalist zum NDR. Seit 2011 ist er als Landeskorrespondent beim Deutschlandradio tätig - zunächst in Schleswig-Holstein und aktuell in Niedersachsen.