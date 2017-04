Nach dem Anschlag auf die Spieler von Borussia Dortmund warnt der Bund Deutscher Kriminalbeamter vor einer zu frühen Festlegung auf ein islamistisches Tatmotiv.

Das wäre zu diesem Zeitpunkt der Ermittlungen ein Kardinalfehler, sagte der nordrhein-westfälische Landesvorsitzende des Verbands, Fiedler, im Deutschlandfunk. Bisher könne man nur sicher wissen, dass es sich um einen terroristischen Akt gehandelt habe. Er gehe fest davon aus, dass auch der Rechtsextremismus ein weiterer Ermittlungsstrang sein müsse, betonte Fiedler. Die Vergangenheit habe gelehrt, diesen Bereich nicht zu unterschätzen.



Die Bundesanwaltschaft ermittelt nach dem Anschlag mit zwei Verletzten nach eigenen Angaben in alle Richtungen und erklärte ebenfalls, es sei bislang nicht erwiesen, dass die Tat islamistisch motiviert war. Ein 25-jähriger Iraker ist in Gewahrsam. Er soll Kontakt zur Terrormiliz IS gehabt haben.



Bundesinnenminister de Maizière sicherte mehr Anstrengungen im Anti-Terror-Kampf zu. Das freiheitliche Leben in Deutschland müsse geschützt werden. Der CDU-Politiker äußerte sich in Dortmund am Rande des Champions-League-Nachholspiels des BVB gegen AS Monaco.