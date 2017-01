Ernährung Minister Schmidt will TÜV für Lieferanten von Schulessen

Obst und Gemüse liegen um einen Teller Nudelsuppe. (imago / BE&W)

Bundesernährungsminister Schmidt will die Qualität von Kita- und Schulessen verbessern.

Das Ziel sei ein Caterer-TÜV mit verbindlichen Vorgaben, sagte der CSU-Politiker der "Rheinischen Post" aus Düsseldorf. Schmidt will heute in Berlin seinen Ernährungsreport vorstellen. Danach wünschen sich 90 Prozent der Befragten verlässliche Standards für das Essen in Ganztagseinrichtungen.