Der weltgrößte Nahrungsmittelkonzern Nestlé will nach eigenen Angaben den Zuckergehalt in seinen Produkten weiter absenken.

Die Vorstandsvorsitzende von Nestlé Deutschland, Guillaume-Grabisch, sagte der Funke Mediengruppe, hierzulande habe man den Zuckergehalt seit 2014 bereits um gut sechs Prozent reduziert. In den nächsten zwei Jahren sollten es europaweit weitere fünf Prozent sein. In der Produktion eines Schokoriegels für den deutschen Markt beispielsweise spare man durch eine neue Rezeptur jährlich 235 Tonnen Zucker ein - das seien 1.500 Badewannen voll.



Zucker, Salz und Fett können bei Verzehr in großen Mengen Fettleibigkeit und Gesundheitsprobleme fördern. Seit Jahren gibt es Streit mit den Lebensmittelkonzernen über die Einführung einer sogenannten Nährstoff-Ampel, die leicht ersichtlich Aufschluss über den Nährwert von Produkten gibt.

Diese Nachricht wurde am 13.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.