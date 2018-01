Die Europäische Union nähert sich ihrer Zielmarke für den Ausbau erneuerbarer Energien.

Wie die Statistikbehörde Eurostat in Brüssel mitteilte, hat sich der Anteil erneuerbarer Energien am Strommix in der EU seit 2004 auf 17 Prozent verdoppelt. Bis 2020 sollen 20 Prozent erreicht werden. EU-Klimakommissar Arias Cañete mahnte dennoch zu weiteren Anstrengungen und mehr Ehrgeiz.



Elf der 28 Länder haben ihre jeweiligen Zusagen für 2020 laut Eurostat bereits erfüllt. Spitzenreiter ist Schweden mit einem Anteil von fast 54 Prozent. In Deutschland wurden 2016 dagegen erst knapp 15 Prozent des Strombedarfs durch Sonne, Wind oder Biomasse gedeckt.

