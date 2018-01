Die Stromerzeugung durch Windparks in Nord- und Ostsee ist im vergangenen Jahr deutlich gestiegen.

Im Vergleich zu 2016 erhöhte sich die Leistung nach Angaben des Netzbetreibers Tennet um 47 Prozent auf rund 17,5 Terawattstunden Strom. Das ist mehr als der jährliche Stromverbrauch Berlins. Der größte Teil davon, nämlich 16 Terawattstunden, wird in Anlagen vor der Nordseeküste erzeugt.



Tennet ist als Netzbetreiber verantwortlich für den Transport des Windstroms aus der Nordsee an Land und in die Hochspannungsnetze.

