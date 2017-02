Erneute Warnstreiks Ausstände im öffentlichen Dienst der Länder - Schulen und Horte zu

Warnstreikende am 14.02.2017 in Hamburg auf einer Kundgebung (dpa-bildfunk / Axel Heimken)

Im öffentlichen Dienst der Länder finden wieder Warnstreiks statt.

In Berlin blieben zahlreiche Horte und Schulen geschlossen, Ausfälle gab es auch in Sachsen-Anhalt. In Bayern und Baden-Württemberg traten Mitarbeiter der Autobahn- und Straßenmeistereien in den Ausstand. In Hamburg versammelten sich Streikende zu Protestaktionen. Außerdem waren Kundgebungen und Arbeitsniederlegungen in Bremen geplant. Die Gewerkschaften fordern Gehaltsverbesserungen von insgesamt sechs Prozent. Die Tarifgemeinschaft der Länder lehnt dies als zu hoch ab.



Die dritte und vorerst letzte Verhandlungsrunde findet am Donnerstag und Freitag in Potsdam statt.