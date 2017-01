Ernst von Siemens Musikpreis Auszeichnung für Pianisten Pierre-Laurent Aimard

Der Pianist Pierre-Laurent Aimard (Foto: Marco Borggreve, DG)

Der französische Pianist Pierre-Laurent Aimard bekommt in diesem Jahr den Ernst von Siemens Musikpreis.

Das teilte die Ernst von Siemens-Musikstiftung in München mit. Aimard sei eine Lichtgestalt und internationale Schlüsselfigur im Musikleben unserer Zeit, hieß es in der Begründung.



Der mit 250.000 Euro dotierte Preis ist eine der weltweit renommiertesten Auszeichnungen der klassischen Musik. Die Verleihung findet im Juni in München statt.