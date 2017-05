Die Auszeichnung wird am kommenden Freitag in München überreicht. Pierre-Laurent Aimard sei "eine Lichtgestalt und internationale Schlüsselfigur im Musikleben unserer Zeit", heißt es in der Begründung. 1957 in Lyon geboren, gilt Aimard als großer Kenner der zeitgenössischen Musik - eng verbunden mit Komponistengrößen wie Pierre Boulez, Olivier Messiaen und György Ligeti. Er hat unzählige Werke uraufgeführt, spielt aber auch Bach, Beethoven und Liszt, er konzertiert auf der ganzen Welt, hat in Köln eine Klavierprofessur inne – und lebt in Berlin. In der Preisbegründung heißt es auch, Aimard erhalte den Preis für "ein Leben im Dienste der Musik". Maja Ellmenreich hat Pierre-Laurent Aimard dazu befragt.