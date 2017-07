"Der Mensch will glauben", sagt Christian Schüle. Institutionalisierte Religionen binden in säkularen Gesellschaften weniger, aber auf dem freien Markt der Sinnangebote habe jeder die Möglichkeit, seine Letztbegründung selbst auszusuchen. Ersatzreligionen haben Konjunktur, Gesundheit wird angebetet, Geld hat Gott ersetzt. Kapitalismus sei DIE Ersatzreligion der Gegenwart. "Aber auch der Kapitalismus bietet keine Erlösung an. Er sagt eigentlich: Renn weiter, und wenn du das Ziel erreicht hast, geht alles wieder von von los. Ersatzreligionen seien Opium - nicht fürs Volk, sondern fürs Individum. "In dieser Sehnsucht - auch Sucht - nach Spiritualität ist der einzelne Mensch Empfänger von Opium", so der Autor.

Christian Schüle: Wir haben die Zeit. Denkanstöße für ein gutes Leben. Edition Körber Stiftung 2017.