Weil er einem am Boden liegenden, palästinensischen Angreifer in den Kopf geschossen und ihn so getötet hatte, ist der israelische Soldat Elor Asaria zu 18 Monaten Gefängnis verurteilt worden. Das Militärgericht in Tel Aviv gab dieses Strafmaß heute bekannt.

Der Vorfall vom März 2016 war gefilmt worden und an die Öffentlichkeit gelangt. Die Tat sorgte international für Aufregung. Auch in Israel selbst gab es große Unruhe: Der Schuldspruch vor einigen Wochen sorgte für einen Riss in der Gesellschaft, in der der Militärdienst verpflichtend ist und junge Soldaten gemeinhin große Unterstützung genießen.

Netanjahu forderte Begnadigung

Viele Beobachter hatten für heute mit einem geringen Strafmaß gerechnet; die Höchststrafe hätte bei 20 Jahren gelegen. Unter anderem Premierminister Benjamin Netanjahu forderte gemeinsam mit politischen Hardlinern eine Begnadigung des Soldaten. Mehrere Militäroffiziere indes, die bei der Tat ethische Regeln verletzt sahen, verbuchten den Schuldspruch gegen Azaria als Erfolg.

Weltweit ist es eher selten, dass Militärgerichte Soldaten wegen tödlichen Handlungen verurteilen und ein hartes Strafmaß verhängen.

