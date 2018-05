In Berlin hat es bei der Kundgebung der AfD und mehreren Gegenveranstaltungen erste Zwischenfälle gegeben. Die Polizei hielt beide Seiten mit einem Großaufgebot auf Abstand.

Am Leipziger Platz verhinderte sie mit Pfefferspray den Durchbruch von Absperrungen. Am Friedrichstaatpalast wurde eine Person verletzt, als zwei brennende Müllcontainer mit Pyrotechnik auf die Fahrbahn geschoben wurden. Die Polizei ließ offen, von welcher Seite die Aktionen ausginden.#



Tausende AfD-Anhänger waren vom Hauptbahnhof Richtung Brandenburger Tor gezogen. Sie hielten Schilder mit Aufschriften hoch, die vor einer Islamisierung Deutschlands warnten und die Asylpolitik der Bundesregierung kritisierten. Parallel dazu versammelten sich tausende Gegendemonstranten vor dem Reichstagsgebäude oder fuhren auf der Spree mit Spruchbändern auf Booten und Flößen ins Regierungsviertel. Zudem zog ein von der Berliner Clubszene organisierter Zug mit rund 30 Musikwagen in Richtung Straße des 17. Juni.

Diese Nachricht wurde am 27.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.