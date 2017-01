Erster Arbeitstag Trump will CIA besuchen - May zuversichtlich wegen Nato

US-Präsident Donald Trump bei seiner Vereidigung vor dem US-Kapitol. (imago stock&people)

Der neue US-Präsident Trump will heute den Geheimdienst CIA besuchen.

Sein Sprecher Spicer bestätigte die geplante Visite auf Twitter. Dem Termin wird eine hohe Bedeutung beigemessen, nachdem Trump die US-Geheimdienste in den vergangenen Wochen wiederholt scharf kritisiert hatte. Der von ihm nominierte CIA-Direktor Pompeo muss noch vom US-Kongress bestätigt werden.



Derweil zeigte sich die britische Premierministerin May zuversichtlich, dass Trump der strategische Wert der Nato bewusst ist. Er werde die Wichtigkeit und Bedeutung des Bündnisses erkennen, sagte May der "Financial Times". Der neue US-Präsident hatte die Verbündeten in Europa mit Äußerungen verunsichert, er betrachte die Nato in ihrer heutigen Form als obsolet. Auch müssten Mitglieder der Allianz mehr für ihre Verteidigung bezahlen.