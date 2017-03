Der Bundespräsident eröffnete seine Amtszeit mit einem wirkungsvollen aber fragwürdigen Effekt: Gleich an den Anfang seiner Rede zur offiziellen Amtseinführung stellte Frank Walter Steinmeier einen wuchtigen Appell an den türkischen Staatspräsidenten Erdogan.

"Sie gefährden all das, was Sie mit anderen aufgebaut haben" wendete sich Steinmeier unmittelbar an seinen Amtskollegen in Ankara.

"Respektieren Sie den Rechtsstaat und geben Sie Denis Yücel frei", rief der neue Bundespräsident, als sitze ihm Erdogan im Deutschen Bundestag unmittelbar gegenüber.

Steinmeier sprach, als habe er mit dem Amtseid unmittelbar zuvor auch alle diplomatische Zurückhaltung und Ausgewogenheit abgelegt, die ihn als Außenminister ausgezeichnet hatte. Im deutschen Parlament konnte sich Steinmeier rauschenden Applauses sicher sein.

Kalkulierte Appelle, widersprüchliche Rhetorik

Auch in den meisten Medien wird er als Präsident der klaren Worte gefeiert werden. Dass man sie in Ankara empört als unpassende Belehrung zurückweisen dürfe, wird er einkalkuliert haben.

Die Frage bleibt, wen der Bundespräsident hier eigentlich ansprechen und welches Signal er aussenden wollte. Sie stellt sich, weil die Rhetorik Steinmeiers in der zentralen Passage seiner Rede widersprüchlich war:

Der Bundespräsident gab vor, in einen unmittelbaren Dialog mit dem türkischen Präsidenten einzutreten. Zugleich muss er gewusst haben, dass die Art seiner Ansprache genau diesen Dialog erst einmal weiter verbaut.

Kein Zweifel an der Kritikwürdigkeit Putins

Das Problem ist an dieser Stelle nicht, dass ein Bundespräsident deutliche Worte spricht. An der Kritikwürdigkeit Erdogans und seiner autoritären Umformung der Türkei besteht an dieser Stelle kein Zweifel.

Problematisch aber ist es, wenn Steinmeier durch seine Rhetorik den Anschein erweckt, man könne Erdogan tatsächlich eines Besseren belehren, in dem man ihm nur mal richtig die Meinung geigt. Frank Walter Steinmeier weiß das selbst genau genug.

Solange er als Bundesaußenminister unermüdlich im Einsatz war, um ein Ende der Gewalt in der Ukraine zu befördern, hat er es wohlweißlich vermieden, den russischen Präsidenten Putin in ähnlich populärer Weise wie heute Erdogan auf großer Bühne anzugehen.

Gegenbild zur Kanzlerin

Effizienz von Politik steht zuweilen in umgekehrt proportionalem Verhältnis zu dem Effekt, den sie in der Öffentlichkeit erzielt. Steinmeier hat sich heute für den Effekt entschieden. Seine Wirkung dürfte sich Steinmeier eher in der innenpolitischen Arena erhoffen.

Indem er sich als Weltpolitiker mit Bereitschaft zu klarer Kante zeigt, schärft er nicht nur das eigene Profil. Er schafft zugleich auf subtile Weise ein Gegenbild zur Bundeskanzlerin, die im anschwellenden Wahlkampf gegen Martin Schulz wesentlich auf das Renommee setzen muss, dass sie sich auf der internationalen Bühne erworben hat.

Als Außenminister konnte Steinmeier der Weltdiplomatie Merkels keine Alternative entgegensetzen. Als Bundespräsident aber kann er für seine Partei dazu beitragen, die Räume für die Kanzlerin enger zu machen.

Dem einen oder anderen Unionspolitiker dürfte derweil dämmern, welchen Preis es CDU und CSU noch kostet, dass sie am Ende doch noch auf einen altgedienten Sozialdemokraten zurückgreifen mussten, um die Nachfolge Joachim Gaucks zu besetzen.

Stephan Detjen (Deutschlandradio / Bettina Straub)Stephan Detjen, Chefkorrespondent von Deutschlandradio. Studierte Geschichtswissenschaft und Jura an den Universitäten München, Aix-en-Provence sowie an der Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer. Rechtsreferendariat in Bayern und Redakteur beim Bayerischen Rundfunk. Seit 1997 beim Deutschlandradio, zunächst als rechtspolitischer Korrespondent in Karlsruhe. Ab 1999 zunächst politischer Korrespondent in Berlin, dann Abteilungsleiter bei Deutschlandradio Kultur. 2008 bis 2012 Chefredakteur des Deutschlandfunk in Köln. Seitdem Leiter des Hauptstadtstudios Berlin sowie des Studios Brüssel.