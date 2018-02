Der geschäftsführende Bundesaußenminister Gabriel hat erneut die Freilassung des "Welt"-Korrespondenten Yücel aus türkischer Haft gefordert.

Der Fall bleibe eine der großen Hürden in den Beziehungen zu Ankara, erklärte der SPD-Politiker zum ersten Jahrestag der Inhaftierung. In Gesprächen dringe man nach wie vor auf ein schnelles rechtsstaatliches Verfahren. Ziel könne aus Sicht Deutschlands nur die Freilassung Yücels sein. Gabriel betonte, die Bundesregierung setze sich mit Nachdruck ebenso für andere Deutsche ein, die aus politischen Gründen in der Türkei inhaftiert seien.



Vor genau einem Jahr war Yücel in Istanbul festgenommen und kurz darauf gegen ihn Untersuchungshaft wegen Terrorvorwürfen verhängt worden. Bis heute hat die Staatsanwaltschaft keine Anklageschrift vorgelegt.

