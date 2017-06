Die EU werde nicht mehr als Problem, sondern als Lösung wahrgenommen – diese Losung hatte Ratspräsident Donald Tusk bereits in seiner Einladung zum Gipfel ausgegeben.

Auch Bundeskanzlerin Merkel versucht, mit ihren Worten dieser Deutung des Gipfels Nachdruck zu verleihen:

"Wir haben noch vor wenigen Monaten sehr viel auch von kritischen Entwicklungen gesprochen. Heute hat der Optimismus überwogen."

Zusagen aus London

Merkels Optimismus wurde unter anderem vom Angebot der britischen Premierministerin Theresa May unterstrichen, wie die Rechte der 3,2 Millionen EU-Bürger in Großbritannien nach einem Brexit sichergestellt werden sollen. Kein EU-Bürger solle ausgewiesen werden, hieß es aus Verhandlungskreisen. Alle EU-Bürger, die bis zu einem bestimmten Stichtag fünf Jahre im Land waren, sollten einen geregelten Rechtsstatus bekommen. Mit Blick auf Kranken- und Rentenversicherung sollten sie möglichst wie britische Bürger behandelt werden, hieß es.

Man erwarte ein entsprechendes Angebot für Briten, die in der EU lebten. Die EU-Seite besteht darauf, dass dieses Thema in den Brexit-Verhandlungen vordringlich besprochen wird.

Die 27 EU-Staaten ohne Großbritannien einigten sich auch auf ein Verfahren, nach dem der neue Sitz der beiden bisher in London beheimateten EU-Agenturen entschieden werden soll. Im November soll es darüber eine Abstimmung geben.

Erster Auftritt Macrons beim EU-Gipfel

Neben den mit dem Brexit verbundenen Fragen stand der erste Auftritt des neuen französischen Präsidenten Emmanuel Macron im Fokus. Der wiederholte noch einmal sein Bekenntnis zur EU:

"Europa ist ein Projekt der Zukunft. Es braucht einige Anpassungen und Reformen. Auch Reformen in den Mitgliedsstaaten, wie in Frankreich. Reformen, die die französische Regierung auf den Weg bringt. Und Europa muss sich Herausforderungen stellen wie dem Terrorismus, Migration oder dem Klimawandel. Europa muss seine Bürger besser schützen."

Mehr Sicherheit ist das Stichwort, bei dem sich die Staats- und Regierungschefs heute einig waren: Nach jahrelanger Blockade Großbritanniens soll es nun erstmals eine sogenannte Ständige Strukturierte Zusammenarbeit im Militärbereich geben. Mitgliedsstaaten sollen auf freiwilliger Basis bei einzelnen Projekten zusammenarbeiten:

"Das ist ein echter Mehrwert, auf den wir uns geeinigt haben, weil er uns in die Lage versetzt, Missionen durchzuführen – zum Beispiel in Afrika – bei denen wir nicht nur das Militärische im Blickpunkt haben, sondern genauso auch die politischen Lösungsmöglichkeiten einbeziehen können, die Entwicklungszusammenarbeit mit einbeziehen können. Und ich glaube, daraus wird sich ein richtiger Mehrwert ergeben."

In den kommenden drei Monaten sollten Vorschläge für konkrete Projekte gesammelt werden, so Merkel. Dabei könnte es sich beispielsweise um ein europäisches Sanitäts-Kommando oder gemeinsame Kampfgruppen handeln. Außerdem sollen in Zukunft mithilfe eines europäischen Verteidigungsfonds Waffensysteme gemeinsam entwickelt und beschafft werden.

Auch beim Vorgehen gegen Terroristen sind neue Schritte geplant. Ratspräsident Donald Tusk erklärte, man wolle dafür mit den Plattform-Betreibern im Netz zusammenarbeiten:

"Wir rufen Social-Media-Unternehmen auf, alles Nötige zu tun, um die Verbreitung von terroristischen Inhalten im Netz zu verhindern. Das heißt, neue Werkzeuge zu entwickeln, um solche Inhalte automatisch aufzuspüren und zu löschen."

Notfalls werde man dafür gesetzliche Regeln schaffen, heißt es im Abschlussdokument des Gipfels.

Fast eine Randnotiz

Fast zur Randnotiz – wenn auch nicht minder wichtig – wurde die Verlängerung der EU-Sanktionen gegen Russland um sechs Monate. Beim Minsk-Prozess habe es keine Fortschritte gegeben, erklärte Bundeskanzlerin Merkel. Der Waffenstillstand in der Ukraine werde weiterhin verletzt.

Im Abschlussdokument des gestrigen Gipfeltages bekannten sich die Staats- und Regierungschefs außerdem zum Pariser Klimaabkommen.

Heute soll über die gemeinsame Handelspolitik der EU und über die Migrations- und Flüchtlingspolitik gesprochen werden. Die Reform des EU-Asylsystems steckt seit Monaten im Rat fest. Waren sich die EU-Staaten gestern bei vielen Themen einig, so wird hier keine schnelle Einigung erwartet.