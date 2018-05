Bundesaußenminister Maas hat in Tansania der afrikanischen Opfer des Ersten Weltkrieges gedacht.

In der Hauptstadt Daressalam legte er am Denkmal für die sogenannten "Askaris" - also die afrikanischen Kämpfer in den europäischen Kolonialtruppen - einen Kranz nieder. Hunderttausende von ihnen waren während des Ersten Weltkriegs getötet worden, viele von ihnen im Kampf für das Deutsche Kaiserreich gegen die Truppen der Kolonialmächte Großbritannien, Portugal und Niederlande. Das heutige Tansania war früher Teil von Ost-Afrika, der größten deutschen Kolonie auf dem Kontinent.



Mass reiste anschließend weiter in die Stadt Arusha. Dort will er den Afrikanischen Gerichtshof für Menschenrechte und die Zentrale der Ostafrikanischen Staatengemeinschaft besuchen.

Diese Nachricht wurde am 04.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.