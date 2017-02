Erzbischof Nycz Polen soll Flüchtlinge aus Syrien aufnehmen

Der Erzbischof von Warschau, Kazimierz Nycz. (GABRIEL BOUYS / AFP)

Der Erzbischof von Warschau, Nycz, fordert die Aufnahme syrischer Flüchtlinge in Polen.

Er habe die Hoffnung, dass es als nächsten Schritt Hilfe durch einen humanitären Korridor geben werde, schreibt der Bischof in seinem heute veröffentlichten Brief zur Fastenzeit. Zugleich mahnt er mehr finanzielles Engagement der katholischen Gemeinden an, um Menschen aus Syrien zu unterstützen. Die polnische Regierung hatte nach dem Terroranschlag von Brüssel im März 2016 erklärt, sie werde keine Flüchtlinge mehr aufnehmen. Die katholische Kirche in Polen, der über 90 Prozent der Bevölkerung angehören, hat bislang offene Kritik an der Regierungspartei "Recht und Gerechtigkeit" vermieden.