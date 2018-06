Erzieherausbildung Was in Deutschland besser gemacht werden kann

Die Kitas sind wieder mal in aller Munde: In ganz Deutschland fehlt es an Erzieherinnen und Erziehern. Der Deutsche Städtetag fordert eine kostenlose Ausbildung, in manchen Bundesländern denkt man darüber nach, den Erzieherberuf zu einer dualen Berufsausbildung umzubauen.

