ESC-Vorentscheidung "Levina" startet für Deutschland

"Levina" bei der ESC-Vorentscheidung. (Henning Kaiser/dpa)

Die Sängerin "Levina" vertritt Deutschland im Finale des diesjährigen Eurovision Song Contest.

Die 25-Jährige setzte sich am Abend beim ESC-Vorentscheid in Köln gegen vier Mitbewerber durch. Das Finale des internationalen Wettbewerbs findet am 13. Mai in Kiew statt.