Die Bilder standen in scharfem Kontrast. Strahlend blau war der Himmel über der neuen US-Botschaft in Jerusalem. Die Sonne schien als Ivanka Trump die Plakette am Gebäude enthüllte. An der Gaza-Grenze war die Sonne verdunkelt – von brennenden Autoreifen und Tränengas. Die Bilder hätten also unterschiedlicher kaum sein können und doch verbindet sie etwas. Sie stehen stellvertretend für eine Mischung aus politischer Verantwortungslosigkeit und Versagen. Donald Trump wusste um die Sprengkraft der Botschaftsverlegung, er war gewarnt worden, dass die Anerkennung von Jerusalem als Hauptstadt Israels den Nahostkonflikt eher schockfrosten als einer Lösung näher bringen würde. Dem US-Präsidenten war das egal. Ihm ging es um die Erfüllung eines Wahlkampfversprechens. Die Folgen für die Region mussten dahinter zurückstehen. In einer Mischung aus Arroganz, diplomatischem Desinteresse und Parteinahme für Israel, entschied Trump, er habe den Status von Jerusalem als zentrale Streitfrage im Nahostkonflikt vom Tisch genommen.

Die blutige Eskalation am Tag der Botschaftseröffnung hat das Gegenteil bewiesen. Weiterhin behauptet der US-Präsident einen Frieden zwischen Israelis und Palästinensern vermitteln zu wollen, aber gleichzeitig arbeitet er schon am Ausstiegsszenario. Dieser Frieden sei vielleicht doch nicht erreichbar, erklärt Trump nun immer öfter. Mit seiner Nahostpolitik hat er die jüngste Konfrontation an der Gaza-Grenze befeuert, ausgelöst aber hat er sie nicht. Die radikal-islamische Hamas trägt zentral Verantwortung für die Eskalation. Aus eiskaltem politischem Kalkül vereinnahmte sie die Massenproteste, deren Idee ursprünglich eher aus der Mitte der Gesellschaft kam. Hamas sah die Chance vom eigenen politischen Versagen in Gaza abzulenken und Israel in einen Krieg der Bilder zu ziehen. Opfer unter der Bevölkerung nahm Hamas zynisch in Kauf. Nicht zum ersten Mal hat die Bewegung, die sich selbst immer wieder als Stimme des Volkes feiert, bewiesen wie egal ihr das Volk ist. Das Kalkül der Hamas-Führung war schon früh offensichtlich und dass sie die Eskalation am Tag der Botschafts-Eröffnung suchen würde war absehbar. Dennoch versagten Israels Regierung und Armeeführung darin, eine angemessene Strategie zu entwickeln.

Perspektivlosigkeit ist Triebfeder der Proteste

Selbstverständlich hat Israel das Recht seine Grenze zu verteidigen. Es muss sich allerdings da ran messen lassen, welche Mittel es wählt. Die Reaktion des Militärs auf die Proteste war unverhältnismäßig. Die Hightech-Armee einer rechtsstaatlichen Demokratie muss andere Wege finden, als auf Steinewerfer scharf zu schießen. Hamas wollte die Eskalation, wollte die Bilder von Toten und Verletzten. Sie hat sie bekommen. Doch wer das Ganze nun auf einen provozierten Schlagabtausch zwischen einer menschenverachtenden Hamas und einer überforderten israelischen Armee reduziert, springt in der Analyse viel zu kurz. Die Massenproteste lassen sich nicht isoliert betrachten. Die Lebensbedingungen im Gaza-Streifen sind der eigentliche Grund dafür, dass die Menschen den Aufrufen der Hamas folgen und sich zu Zehntausenden in der Nähe des Grenzzauns in Lebensgefahr begeben. Die humanitäre Lage ist desaströs und der Hintergrund der Proteste. Das Trinkwasser ist ungenießbar, Strom aus den Leitungen fließt nur wenige Stunden am Tag, die Menschen sind abhängig von Hilfslieferungen, und sie können nicht weg aus Gaza, empfinden den Küstenstreifen nachvollziehbar als Freiluftgefängnis. Rund die Hälfte der zwei Millionen Bewohner ist 18 Jahre alt und jünger. Ihre Perspektivlosigkeit ist Triebfeder der Proteste. Die wirtschaftliche Lage ist verheerend und daran hat auch die palästinensische Politik erhebliche Mitschuld. Die Hamas und die rivalisierende Fatah-Partei tragen ihren Machtkampf auf dem Rücken der Menschen aus. Die Sanktionen, die Palästinenserpräsident Abbas über Gaza verhängt hat, sollen der Hamas schaden, treffen zunächst aber die Bevölkerung.

Nach fast elf Jahren israelischer Blockade und auch weitgehender Abriegelung durch Ägypten ist die aktuelle Eskalation nicht überraschend. Sie war absehbar. Die israelische Armeeführung warnte beständig, auch in den vergangenen Monaten, davor dass die humanitäre Lage in Gaza zum Sicherheitsproblem für Israel werden könnte. Nun ist es so gekommen. Die palästinensische Politik, Israel, Ägypten und auch die internationale Staatengemeinschaft haben darin versagt, eine politische Lösung für Gaza zu finden, die ohne Alternative ist. Dabei gibt es Pläne für eine Verbesserung der Lebensbedingungen - von einer dauerhaften Lockerung der ägyptischen Abriegelung, über einen international kontrollierten Freihafen für Gaza auf Zypern, bis hin zu Sondergenehmigungen für Palästinenser, um täglich zur Arbeit nach Israel fahren zu können. Diese Ideen liegen auf Eis, weil mit der Hamas nicht verhandelt werden soll. Doch mit Sanktionen, Blockade und drei Kriegen konnte die Herrschaft der Islamisten in Gaza nicht beendet werden. Es ist Zeit für neue Ansätze.