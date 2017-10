Angesichts der militärischen Eskalation im Nordirak hat die Bundeswehr ihre Ausbildungsmission in der Region unterbrochen. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums verwies auf die unklare Lage im Nordirak und erklärte, der Schutz deutscher Soldaten habe derzeit "erhöhte Priorität".

Den Angaben zufolge wurde das Training kurdischer Peschmerga-Kämpfer schon am Freitag vergangener Woche ausgesetzt. In einem umstrittenen Unabhängigkeitsreferendum hatten die Kurden im Nordirak vor drei Wochen für ihre Unabhängigkeit gestimmt. Die irakische Armee rückte daraufhin gestern in die kurdische Stadt Kirkuk ein und brachte unter anderem den Militärflughafen unter ihre Kontrolle.



Der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Hellmich, zeigte sich besorgt angesichts der Entwicklung. Der SPD-Politiker sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, deutsche Soldaten könnten im Irak in einen innerstaatlichen Konflikt hineingezogen werden. Die Bundeswehr bildet dort seit 2014 kurdische Peschmerga-Kämpfer für den Kampf gegen die Terrormiliz IS aus.