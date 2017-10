Angesichts der militärischen Eskalation im Nordirak hat die Bundeswehr ihre Ausbildungsmission dort unterbrochen.

Dies erfolge aus Schutzgründen für die deutschen Soldaten aufgrund der unklaren Lage, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums der Deutschen Presse-Agentur am Abend. Die Mission sei bereits am Freitag vorläufig ausgesetzt worden. Die Bundeswehr bildet seit 2014 kurdische Peschmerga-Kämpfer für den Kampf gegen die Terrormiliz IS aus.



Wie die irakische Armee mitteilte, nahmen Soldaten mehrere bisher von Kurden kontrollierte Gebiete ein. Sie rückten westlich der Großstadt Kirkuk auf eine Militärbasis vor und nahmen zudem das nahe gelegene Ölfeld Baba Gurgur ein. Vor drei Wochen hatten sich die Kurden in einem umstrittenen Referendum für die Unabhängigkeit ausgesprochen.