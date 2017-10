Angesichts der militärischen Eskalation im Nordirak hat die Bundeswehr ihre Ausbildungsmission in der Region unterbrochen.

Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums verwies auf die unklare Lage im Nordirak und erklärte, der Schutz deutscher Soldaten habe derzeit "erhöhte Priorität". Das 2014 begonnene Training kurdischer Peschmerga-Kämpfer wurde demnach schon am Freitag ausgesetzt. Die Kurden im Nordirak hatten vor drei Wochen in einem umstrittenen Referendum für ihre Unabhängigkeit gestimmt. Gestern rückte die irakische Armee in die kurdisch geprägte Stadt Kirkuk ein und brachte unter anderem den Militärflughafen unter ihre Kontrolle.