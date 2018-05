Eskalation in Nahost

Bundeskanzlerin Merkel hat tief besorgt auf die Raketenangriffe auf israelische Stellungen reagiert. Die Eskalation der vergangenen Stunden zeige, dass es wahrscheinlich um Krieg und Frieden gehe, sagte Merkel am Rande der Karlspreis-Verleihung in Aachen an den französischen Präsidenten Macron. Beide Politiker riefen zur Besonnenheit auf.

Das Auswärtige Amt in Berlin nannte das iranische Vorgehen eine schwere Provokation.



Israel wirft dem Iran vor, in der Nacht von Syrien aus Militärposten auf den Golanhöhen mit Raketen angegriffen zu haben. Die israelische Luftwaffe attackierte daraufhin iranische Ziele in Syrien. Dabei sollen nach unbestätigten Angaben aus Syrien mehr als 20 Menschen ums Leben gekommen sein.

Diese Nachricht wurde am 10.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.