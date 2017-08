Die Massen, die sich für eSport interessieren, dürfe man nicht unterschätzen, sagte Thomas Dehesselles. Denn der elektronische Sport fülle Stadien und Arenen wie sonst nur tatsächliche Sportereignisse. Über Vertriebswege erreiche man zudem Zuschauer und sorge für eine Markenbindung durch die eSport-Idole.

In Deutschland und Europa sind Dehesselles' Ansicht nach auch eSportler potentielle Autokäufer. Wie sich dies in der jungen Generation entwickeln werde, müsse sich noch zeigen, da der Trend in jüngeren Generationen potenziell auch zum Carsharing gehe. Wenn es um Verjüngung der Zielgruppe gehe, sei eSport eine gute Wahl, da er ein jugendlicheres Publikum als Fußball habe.

VW als Sponsor unberührt vom Dieselgate

VW hat trotz der Diesel-Skandale Mercedes als Hauptsponsor des DFB abgelöst. Dem Autokonzern sei das mit finanziellen Argumenten gelungen - DFB und UEFA würden an den meistbietenden verkaufen und sich nicht nach Imagefragen wie Governance oder Compliance richten.

Allerdings seien auch die Fußballverbände wie FIFA und UEFA nicht frei von Skandalen. "Man setzt nicht auf gegenseitige Imageverbesserung", resümierte der Sponsoring-Fachmann.

