Die deutschen Sicherheitsbehörden gehen offenbar davon aus, dass in Essen mehrere Terroristen ein Attentat auf ein Einkaufszentrum verüben wollten.

Bei dem mutmaßlichen Drahtzieher handelt es sich nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur um einen vor einiger Zeit nach Syrien ausgereisten Salafisten. Von dort aus soll er per Messenger-Dienst versucht haben, mehrere Personen zu dem Anschlag zu bewegen. Der Gebäudekomplex am Limbecker Platz war gestern abgesperrt worden. Es habe konkrete Hinweise auf einen unmittelbar bevorstehenden Anschlag gegeben, teilte die Polizei mit.



In Offenburg gab es in der vergangenen Nacht einen Großeinsatz der Polizei. Ein Sprecher sagte, man habe nach einer Anschlagsandrohung die Präsenz der Beamten deutlich erhöht. Zielobjekt sei eine nicht näher benannte Diskothek gewesen. Der Polizeieinsatz wurde inzwischen beendet.