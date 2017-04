Essen in Hongkong

Auf dem Obstmarkt in Hongkong geht der Trend zu teurem Obst aus Übersee.

Darüber berichtet die Nachrichtenagentur AFP. Eine einzelne japanische Erdbeere für umgerechnet 20 Euro oder eine malaysische Durianfrucht für 72 Euro - ganz normale Preise sind das demnach inzwischen. In Hongkong selbst kann kaum Obst angebaut werden. Und viele Hongkonger halten importiertes Obst für frischer als das vom chinesischen Festland, wo viele Pestizide und Düngemittel eingesetzt werden. Einige denken sogar, dass das Obst auch dann noch frischer ist, wenn es von weit her importiert wird, zum Beispiel aus den USA.



Dabei spielt der hohe Preis keine Rolle, im Gegenteil, manche Hongkonger sind sogar stolz darauf, so viel Geld für Obst auszugeben. Schön verpackte Früchte sind auch beliebte Luxus-Geschenke. Ein Trend, den die Hongkonger aus Japan übernommen haben. Dort haben die Früchte oft auch eine besondere Form - und sind dann noch teurer.