Nach dem Terroralarm wegen eines möglichen Anschlags in Essen gibt es keinerlei Anzeichen dafür, dass mit Umsetzung oder Vorbereitungen konkret begonnen wurde.

Dieser erklärte Nordrhein-Westfalens Innenminister Jäger am Nachmittag unter Hinweis auf die bisher vorliegenden Erkenntnisse der Ermittler. Diese prüfen derzeit, ob ein als Drahtzieher geltender deutscher IS-Kämpfer in Syrien direkte Kontaktleute in der Bundesrepublik hatte. Bislang wurden zwei Männer aus Oberhausen verhört, die aber nicht als unmittelbar Tatbeteiligte gelten.



Nach einer Anschlagsdrohung auf eine Diskothek im baden-württembergischen Offenburg hat die Polizei einen 20-Jährigen Mann vorläufig festgenommen. Wie ein Sprecher sagte, soll der Verdächtige im Internet ein Attentat auf ein Tanzlokal in der Stadt angekündigt haben. Die Ermittler waren durch Hinweise darauf aufmerksam geworden und hatten in der vergangenen Nacht einen Großeinsatz gestartet. Dabei nahmen sie einen weiteren Mann zur Befragung in Gewahrsam, ließen ihn anschließend allerdings wieder frei. Der Einsatz wurde heute früh beendet.