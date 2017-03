Nach dem Terroralarm und der Schließung eines Einkaufszentrums in Essen arbeiten die Behörden weiter an der Aufklärung der Hintergründe.

Es gebe keinerlei Hinweise mehr auf eine Gefahrensituation,

erklärte die Polizei. Die Geschäfte in dem Komplex könnten morgen wieder öffnen. Einer von zwei zunächst Festgenommenen wurde auch am Tag danach weiter vernommen. Geprüft werde auch, ob es eine Verbindung zur Terrormiliz IS gebe.



Nach einer Anschlagsdrohung auf eine Diskothek im baden-württembergischen Offenburg hat die Polizei einen 20-Jährigen Mann vorläufig festgenommen. Wie ein Sprecher sagte, soll der Verdächtige im Internet ein Attentat auf ein Tanzlokal in der Stadt angekündigt haben. Die Ermittler waren durch Hinweise darauf aufmerksam geworden und hatten in der vergangenen Nacht einen Großeinsatz gestartet. Dabei nahmen sie einen weiteren Mann zur Befragung in Gewahrsam, ließen ihn anschließend allerdings wieder frei. Der Einsatz wurde heute früh beendet.