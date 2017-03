Mit einem massiven Einsatz hat die Polizei nach eigener Einschätzung einen Terroranschlag in Essen verhindert.

Ein Sprecher sagte der Deutschen Presse-Agentur, es habe ganz konkrete Hinweise gegeben, dass der Anschlag auf das Einkaufszentrum am Limbecker Platz am heutigen Tag habe stattfinden sollen. Man habe entschieden, den Gebäudekomplex für den ganzen Tag zu schließen. Zuvor hatte die Polizei von einer anderen Sicherheitsbehörde die Warnung vor einem drohenden Anschlag erhalten. In Zusammenhang damit wurden zwei Männer aus Oberhausen vernommen. Laut der "Bild"-Zeitung sollen mehrere Selbstmordattentäter einen Angriff auf das Einkaufszentrum in Essen geplant haben.