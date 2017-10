Der Markt für Gesellschaftsspiele ist im laufenden Jahr deutlich gewachsen.

Vor Beginn der Essener Spielemesse teilte der Branchenverband der Spieleverlage mit, in den ersten neun Monaten sei der Umsatz um rund 8 Prozent gestiegen. Und das wichtige Weihnachtsgeschäft steht erst noch bevor. Auf der "Spiel '17" präsentieren rund 1.200 Aussteller aus über 50 Ländern ihre Neuheiten. Von Donnerstag bis Sonntag werden mehr als 170.000 Besucher erwartet. Vor der Eröffnung wurde erstmals der Preis "innoSpiel" für das innovativste Spiel des Jahrgangs vergeben. Er ging an "Magic Maze" von Kasper Lapp, erschienen im Pegasus-Verlag. Der Deutsche Spiele Preis geht in diesem Jahr an das Weltraum-Abenteuer "Terraforming Mars", der Deutsche Kinderspiele Preis an das Geschicklichkeitsspiel "Icecool".