Die Essener Tafel will den umstrittenen Aufnahmestopp für Ausländer voraussichtlich Ende des Monats wieder aufheben.

Der Vorsitzende des Trägervereins, Sartor, sagte der Deutschen Presse Agentur, er gehe davon aus, dass es dann wieder ein akzeptables Zahlen-Verhältnis zwischen in- und ausländischen Bedürftigen gebe. Der Aufnahmestopp sei von vornherein als eine vorübergehende Maßnahme geplant gewesen. Der Runde Tisch hatte sich nach Angaben der Behörden am Freitag dafür ausgeprochen, die Beschränkungen so schnell wie möglich aufzuheben.



Die Entscheidung der Essener Tafel sorgte bundesweit für heftige Debatten auch über die Sozialpolitik.

